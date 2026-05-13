В Роспотребнадзоре назвали пять «неожиданных» продуктов, которые оздоровят кишечник

Эксперты пояснили, что бактерии в кишечнике делятся на патогенные (вредные), условно-патогенные (нейтральные) и непатогенные (полезные). Последние, как бифидобактерии и лактобациллы, синтезируют витамины, защищают от инфекций и укрепляют иммунитет. Чтобы поддерживать их количество, можно «подкармливать» микрофлору пробиотиками — живыми бактериями из пищи. Самый известный пробиотик — йогурт — регулярное его употребление и других кисломолочных продуктов снижает риск рака кишечника, нормализует холестерин и помогает при запорах.