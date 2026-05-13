В Роспотребнадзоре назвали пять «неожиданных» продуктов, которые оздоровят кишечник

В красноярском Роспотребнадзоре рассказали, какие продукты стоит включить в рацион питания для оздоровления кишечника.
Эксперты пояснили, что бактерии в кишечнике делятся на патогенные (вредные), условно-патогенные (нейтральные) и непатогенные (полезные). Последние, как бифидобактерии и лактобациллы, синтезируют витамины, защищают от инфекций и укрепляют иммунитет. Чтобы поддерживать их количество, можно «подкармливать» микрофлору пробиотиками — живыми бактериями из пищи. Самый известный пробиотик — йогурт — регулярное его употребление и других кисломолочных продуктов снижает риск рака кишечника, нормализует холестерин и помогает при запорах.
Но есть еще пять продуктов, которые оздоравливают микрофлору:
квашеная капуста — кладезь клетчатки и витаминов; кимчи — острая корейская закуска из квашеных овощей, богатая железом и витамином К; комбуча (чайный гриб) — пробиотический напиток, известный как чайный квас; соленые огурцы (не маринованные с уксусом); некоторые сыры (гауда, моцарелла, чеддер) содержат выжившие после выдержки бактерии.
«Добавьте эти продукты в рацион — и ваш кишечник скажет вам спасибо!», — посоветовали в Роспотребнадзоре.
