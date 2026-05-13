Парк Волгограда избавят от опасных кровососов

Обработка парков и скверов от потенциальных носителей смертельно опасных инфекций началась в Волгограде еще в апреле. По словам специалистов Роспотребнадзора, работы по уничтожению клещей вполне оправданы, так как с начала сезона членистоногие успели покусать более шести тысяч россиян. В Волгоградской области после нежеланной встречи с кровососами в больницы обращались жители Волгограда и Волжского, Урюпинского, Михайловского и Калачевского районов. Среди укушенных специалисты Роспотребнадзора насчитали не менее полусотни детей.