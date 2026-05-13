Умер экс-глава ЗАГС Татарстана Ильдар Бадреев

В Казани на 52-м году жизни скончался бывший врио начальника управления записи актов гражданского состояния Республики Татарстан Ильдар Бадреев. Ранее он также занимал пост начальника управления социального развития аппарата кабинета министров РТ.
Бадреев родился 20 декабря 1974 года в Казани. Окончил Казанский государственный технический университет имени Туполева по специальности «информационные системы в экономике». Почти вся его карьера была связана с работой в правительстве республики. Начинал в министерстве торговли и потребительских услуг, затем перешёл в аппарат кабмина, где прошёл путь от ведущего референта до руководителя социального направления.
В 2008 году стал заместителем начальника управления социального развития аппарата кабмина РТ, а с июля 2010 года возглавил это управление. В марте 2024 года занял пост врио начальника управления ЗАГС РТ, который занимал до ноября того же года. В правительстве его ценили как эффективного управленца.
Прощание состоится 13 мая в 10:30 в здании республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы на Сибирском тракте, 31а. Похоронят Бадреева на кладбище в Киндерях.