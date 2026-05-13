Умер экс-глава ЗАГС Татарстана Ильдар Бадреев

Бадреев родился 20 декабря 1974 года в Казани. Окончил Казанский государственный технический университет имени Туполева по специальности «информационные системы в экономике». Почти вся его карьера была связана с работой в правительстве республики. Начинал в министерстве торговли и потребительских услуг, затем перешёл в аппарат кабмина, где прошёл путь от ведущего референта до руководителя социального направления.