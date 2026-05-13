Мужчина получил ожоги 90% тела при пожаре в Воронежской области

Двухквартирный жилой дом загорелся в селе Репьёвка Репьёвского района днём вторника, 12 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.
Сигнал о пожаре на улице Полевой поступил спасателям в 11:36. Ликвидировать пламя удалось через 20 минут. В пристройке к дому и двух комнатах сгорели домашние вещи. Также была уничтожена часть пластиковой обшивки стен.
При пожаре пострадал 39-летний мужчина. С ожогами 2−3 степени 90% тела его доставили в районную больницу.
