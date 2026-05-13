«Грузите парня»: костанайская полиция сняла клип на Barbie Girl про закладчиков

Видео костанайских полицейских с переделанным текстом хита Barbie Girl набрало 447 тысяч просмотров за сутки, сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

Видео костанайских полицейских с переделанным текстом хита «Barbie Girl» набрало 447 тысяч просмотров за сутки

12 мая 2026 года в официальном Instagram Департамента полиции Костанайской области был опубликован ролик, который быстро набрал популярность. Видео набрало 447 тысяч просмотров всего за сутки.

В начале видео один из сотрудников обращается к закладчикам, предупреждая их о последствиях незаконного оборота наркотиков. Далее, под музыку популярного хита 1990-х годов, стражи порядка объясняют, что попытка легкого заработка неизбежно ведет к тюремному заключению на срок до 10 лет.

Сюжет видео:

  • В кадре автозак и бойцы СОБРа.

  • Текст музыкального кавера разъясняет, что попытка легкого заработка приведет к тюремному заключению.

  • Юмор служит инструментом для доставки серьезного предупреждения.

Текст музыкального кавера:

Ты сегодня закинул закладку под куст,
Это значит, что мы уже рядом.
Ты решил заработать нечестным путем,
Значит, мы тебя ждем в автозаке.

Тут тепло, хорошо,
Приходи, располагайся.
Хотел разбогатеть, уедешь на 5 лет,
За решетку, они помогут.

Почему видео сработало:

Пользователи отреагировали моментально. Они писали: «Это шедевр», «Такая добрая песенка», «Только наша полиция идет в ногу со временем, попадает во все тренды, лишь бы дошла до людей». Видео репостили не из-за страха, а потому что оно было смешным. Это обеспечило охват среди молодежной аудитории, до которой стандартные профилактические плакаты просто не доходят.

Вывод:

Костанайский случай показывает, что государственные структуры могут говорить с молодежью на ее языке, без занудства и потери серьезности темы. Антинаркотическое послание не утонуло в форме, а, наоборот, форма заставила послание услышать.