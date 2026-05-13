Петербуржцы массово жалуются на сбой мобильного интернета

По данным мониторингового сервиса Downdetector, количество жалоб от жителей Петербурга на неработающий интернет исчисляется сотнями за сутки. Пользователи отмечают, что в зоне блокировки оказывается весь трафик, за исключением сайтов правительства, «Госуслуг», некоторых банков и маркетплейсов.