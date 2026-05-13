Предприятия на Вологодчине приглашают бесплатно зарегистрировать логотипы

Бизнес в Вологодской области может бесплатно зарегистрировать название или логотип, под которым он продает свои товары или услуги. Поддержка предпринимателей — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
Заявки на включение в негосударственный реестр коммерческих обозначений принимает областной центр «Мой бизнес» до 29 мая. Узнать подробнее об услуге можно по ссылке.
«Получение коммерческого обозначения — более простой способ “индивидуализации бизнеса”, так как оно не требует прохождения сложных процедур в “Роспатенте” и уплаты пошлин», — отметила директор областного центра «Мой бизнес» Анна Торопилова.
Уточним, что внесение коммерческого обозначения в региональный реестр подтверждает факт принадлежности логотипа или названия конкретному правообладателю. Также благодаря этому обеспечивается их защита от возможного копирования или споров по поводу использования.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.