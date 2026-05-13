В Эвенкии из-за неосторожности при курении погиб мужчина

Сегодня, 13 мая, около трех часов ночи в эвенкийском поселке Байкит произошел пожар в двухквартирном жилом доме. На момент прибытия пожарных горела квартира на 1-м и 2-м этажах здания. Потушить дом удалось лишь утром, огонь прошел 104 квадратных метра. Квартира, в которой начался пожар, выгорела полностью, вместе с ней сгорела баня. Серьезно повреждена вторая квартира. Пожарные во время тушения обнаружили тело мужчины. Предварительно, неосторожность погибшего при курении в постели и стала причиной пожара.