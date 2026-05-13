В Нижегородской области обновят дороги к памятникам

Дороги к памятникам Великой Отечественной войны общей протяженностью около 90 км отремонтируют в Нижегородской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Например, в Богородском округе обновят более 21 км трассы Богородск — Ключищи. По этой дороге можно добраться до мест, где в 1941 году располагался Горьковский оборонительный рубеж — система противотанковых рвов, окопов и укреплений. У села Хвощевка сейчас установлен памятный знак. Он посвящен строителям рубежа. Также работы по ремонту дорог к памятникам проведут в городе Чкаловске, а также в Большеболдинском, Вадском, Городецком, Лысковском, Пильнинском, Сеченовском, Сосновском и Уренском округах.
«Мы не просто ремонтируем дороги — мы сохраняем память. Каждый километр отремонтированного покрытия на маршрутах к мемориалам — это уважение к подвигу поколения победителей и забота о тех, кто приходит отдать дань памяти. Это наша общая история», — отметил и. о. директора главного управления автомобильных дорог региона Александр Денисов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.