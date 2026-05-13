В Ставрополе отремонтируют библиотеку-филиал № 10 имени Ащеулова

Капитальный ремонт библиотеки-филиала № 10 имени В. А. Ащеулова проведут в Ставрополе при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в краевом правительстве.
В учреждении обустроят отдельные зоны для юных читателей и взрослой аудитории. Также в библиотеке создадут новые возможности для проведения образовательных программ, мастер-классов, встреч с писателями и тематических вечеров. Еще там появятся картинная галерея и музейная экспозиция, посвященная ставропольскому поэту-фронтовику Вениамину Ащеулову.
«Благодаря нацпроекту библиотека-филиал № 10 станет современным пространством, где каждый сможет найти что-то для себя: дети — увлекательные книжные миры и развивающие занятия, взрослые — возможность для самообразования и культурного досуга, ценители искусства и истории — уникальные экспозиции», — отметила заместитель министра культуры Ставропольского края Майя Лезговко.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.