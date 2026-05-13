В морском грибе обнаружили способное подавлять рост опухолей вещество

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая. /ТАСС/. Исследовательская группа российских и вьетнамских ученых обнаружила в морском грибе вещество, способное подавлять опухолевые клетки. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского института биоорганической химии (ТИБОХ) имени Г. Б. Елякова.