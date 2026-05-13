В морском грибе обнаружили способное подавлять рост опухолей вещество

Выявленный группой ученых из России и Вьетнама пеникацид G является перспективным кандидатом для разработки противоопухолевого средства, сообщили в Тихоокеанском институте биоорганической химии имени Г. Б. Елякова.

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая. /ТАСС/. Исследовательская группа российских и вьетнамских ученых обнаружила в морском грибе вещество, способное подавлять опухолевые клетки. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского института биоорганической химии (ТИБОХ) имени Г. Б. Елякова.

«Международная группа исследователей из России и Вьетнама обнаружила в морском грибе Penicillium sp., выделенном из губки Cinachyrella sp. из залива Нячанг, вещество, способное избирательно подавлять рост опухолевых клеток», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что выявленное учеными вещество — пеникацид G обладает хорошей «лекарственноподобностью», что делает его перспективным кандидатом для разработки противоопухолевого средства.