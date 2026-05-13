Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тоннелепроходческий комплекс начали собирать на улице Максима Горького

В сторону площади Свободы направят два таких комплекса.

Источник: Время

Сборка тоннелепроходческого комплекса стартовала на улице Максима Горького в Нижнем Новгороде, сообщается в канале «Метро НН — Наше. Новое» в мессенджере МАХ.

Инженеры ГК «Моспроект-3» начали монтаж первых элементов: на стартовую площадку уже спустили четыре технические «телеги», которые укомплектованы необходимым оборудованием для проходки.

«Вскоре к ним присоединят самые тяжелые элементы — ротор диаметром 6,2 метра и головную часть щита с электроприводом, проходческими домкратами и блокоукладчиком. В ближайшие недели планируется собрать первый щит и начать проходку до станции “Площадь Свободы” длиной 730 метров», — рассказали специалисты.

Кстати, с улицы Горького планируют направить два тоннелепроходческих комплекса в сторону демонтажной камеры на площади Свободы.

Ранее сообщалось, что специалисты начали восстановительный ремонт в доме № 164 по улице Максима Горького перед запуском тоннелепрохдческих щитов.