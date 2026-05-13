Тоннелепроходческий комплекс начали собирать на улице Максима Горького

Сборка тоннелепроходческого комплекса стартовала на улице Максима Горького в Нижнем Новгороде, сообщается в канале «Метро НН — Наше. Новое» в мессенджере МАХ.
Инженеры ГК «Моспроект-3» начали монтаж первых элементов: на стартовую площадку уже спустили четыре технические «телеги», которые укомплектованы необходимым оборудованием для проходки.
«Вскоре к ним присоединят самые тяжелые элементы — ротор диаметром 6,2 метра и головную часть щита с электроприводом, проходческими домкратами и блокоукладчиком. В ближайшие недели планируется собрать первый щит и начать проходку до станции “Площадь Свободы” длиной 730 метров», — рассказали специалисты.
Кстати, с улицы Горького планируют направить два тоннелепроходческих комплекса в сторону демонтажной камеры на площади Свободы.
Ранее сообщалось, что специалисты начали восстановительный ремонт в доме № 164 по улице Максима Горького перед запуском тоннелепрохдческих щитов.