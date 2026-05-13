Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионат «ПрофиДети» в Новокузнецке объединил 63 ребенка

Его участники продемонстрировали знания и навыки в 9 направлениях.

Источник: Национальные проекты России

Чемпионат «ПрофиДети» в пятый раз прошел в Новокузнецке и собрал 63 воспитанника дошкольных организаций, сообщили в Министерстве образования Кузбасса. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети».

Участники продемонстрировали теоретические знания и практические навыки в девяти направлениях: «Робототехника», «Воспитатель», «Поварское дело», «Дизайнер интерьера», «Правоохранительная деятельность», «Автомеханик», «Инженер-электротехник», «Маляр» и «Эколог». Также благодаря мероприятию дети смогли получить первые представления о разных специальностях. По его итогам ребятам вручили дипломы, медали и книги о профессиях.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.