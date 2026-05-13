Чемпионат «ПрофиДети» в Новокузнецке объединил 63 ребенка

Чемпионат «ПрофиДети» в пятый раз прошел в Новокузнецке и собрал 63 воспитанника дошкольных организаций, сообщили в Министерстве образования Кузбасса. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети».
Участники продемонстрировали теоретические знания и практические навыки в девяти направлениях: «Робототехника», «Воспитатель», «Поварское дело», «Дизайнер интерьера», «Правоохранительная деятельность», «Автомеханик», «Инженер-электротехник», «Маляр» и «Эколог». Также благодаря мероприятию дети смогли получить первые представления о разных специальностях. По его итогам ребятам вручили дипломы, медали и книги о профессиях.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.