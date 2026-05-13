Уже десять рейсов задержали в нижегородском аэропорту из-за ограничений

В связи с этим были задержаны десять рейсов из регулярного расписания аэропорта. Так, на более позднее время перенесли рейсы из Нижнего Новгорода в Москву, Шарм Эль Шейх, Самару, Санкт-Петербург и Махачкалу. Кроме того, пока не могут приземлиться самолеты из Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга. Со всеми пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и персонал аэропорта. В терминале установлены фонтанчики с питьевой водой, предоставляются напитки и питание.