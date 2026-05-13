Опубликовано видео задержания возможных убийц глухонемого в Нижнем Новгороде

Напомним, тело жителя Пензенской области было обнаружено 9 апреля на лестничной клетке дома по улице Строкина. По версии следствия, причиной расправы стал затяжной конфликт между потерпевшим и его знакомыми, также имеющими проблемы со слухом. В ходе ссоры шестеро мужчин нанесли жертве множественные удары по голове и телу, от которых он скончался на месте.