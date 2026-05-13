«Это вызывает гордость за регион»: молодежный совет РУСАЛа посетил стенд металлургов и энергетиков в Наццентре «Россия»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Молодежный совет РУСАЛа посетил красноярский Национальной центр «Россия», открытый в конце прошлого года. Для молодых сотрудников компании провели экскурсию по большой интерактивной экспозиции «Энергия людей — энергия Красноярского края», где отдельное место занимает стенд РУСАЛа и Эн+.
Экспозиция устроена как большое интерактивное путешествие по краю. Один из центральных объектов — макет региона площадью 30 квадратных метров.
С помощью высокотехнологичных экранов, виртуальных очков и специальных локаций гости проходят по природным маршрутам, совершают виртуальный сплав по Енисею, видят заповедные территории, поднимаются на скалодром и даже могут почувствовать перепад сибирских температур — от минус 50 до плюс 30 градусов — в климатических капсулах.
Для молодых сотрудников РУСАЛа важной частью маршрута стала интерактивная экспозиция металлургов и энергетиков, открытая в Национальном центре как долгосрочный просветительский проект. Здесь рассказывается о роли алюминия, чистой энергии и современных промышленных технологиях в развитии региона.
Через интерактивные решения участники экскурсии увидели, как металл и энергия становятся основой для транспорта, строительства городской инфраструктуры, появления высокотехнологичных производств и профессий будущего.
«При создании нашей интерактивной экспозиции мы ориентировались на посетителей всех возрастов, но особенно, конечно, на молодое поколение. Для ребят нашего молодежного совета визит на стенд РУСАЛа — это не просто экскурсия, а своеобразная возможность взглянуть на деятельность предприятий компании со стороны. Нам всегда важно показать, что алюминий — не просто сырье, а основа для самых смелых технологий будущего, что за современной металлургией стоят люди с инженерным складом ума и широким кругозором. Надеемся, для активистов совета наша экспозиция станет дополнительным источником вдохновения для собственных волонтерских, профориентационных и других проектов», — рассказала директор департамента региональных проектов АО «РУСАЛ Менеджмент» Елена Южакова.
Отдельный блок стенда посвящен истории и современному развитию РУСАЛа, социальным проектам, волонтерским программам и промышленной модернизации. Одна из ключевых тем — строительство нового КрАЗа. Этот проект связан с повышением экологичности производства алюминия. Ожидаемый эффект для Красноярска — снижение выбросов бензпирена до нуля и сокращение выбросов фторидов на 66%.
Внимание участников также привлекла интерактивная зона о профессиях будущего. Здесь промышленность показана через цифровые компетенции, инженерное мышление, технологическое проектирование и новые задачи, которые уже сегодня появляются на современных предприятиях.
Еще одна точка притяжения — стена с предметами из алюминия, которая наглядно показывает, насколько широко этот металл присутствует в повседневной жизни и в технологиях завтрашнего дня.
Менеджер юридического отдела РУСАЛа Артур Федоров отметил, что стенд помогает воспринимать информацию о компании в современном и понятном формате.
«Стенд оформлен очень качественно: он визуально привлекает внимание и дает информацию в удобной форме. Для посетителей, которые раньше знали о компании только в общих чертах, такой формат помогает увидеть, в каких проектах участвует РУСАЛ, как компания работает с регионом и какой вклад вносит в его развитие», — поделился мнением Артур Федоров.
По его словам, интерактивный формат делает рассказ о промышленности доступнее для самой разной аудитории. Музейная логика здесь соединена с цифровыми инструментами и элементами вовлечения, поэтому посетителям проще ориентироваться в представленном материале, а сложные производственные темы воспринимаются живее.
Член молодежного совета РУСАЛа Анастасия Попова обратила внимание на визуальное решение всей экспозиции. По ее словам, пространство Национального центра «Россия» соединяет региональную идентичность и современный дизайн.
«Очень красиво представлена информация: много интерактива, сильная визуальная часть, интересно обыграны элементы русской и сибирской аутентичности. Традиционные мотивы здесь получают современное звучание. Видно, что о промышленности можно показывать молодежи современным языком — через стиль, технологии и понятный образ будущего», — отметила Анастасия Попова.
Она подчеркнула, что стенд РУСАЛа и Эн+ расположен в числе первых промышленных локаций экспозиции, и это задает важный акцент: крупное производство здесь представлено основой жизни края, его экономики, городской среды и будущих возможностей для молодежи.
«Такой стенд меняет восприятие о промышленности. Мы видим, что производство может быть современным, технологичным и привлекательным для молодых специалистов. Это часть нашей жизни, то, что окружает нас каждый день, и то, что дает региону развитие», — добавила Анастасия Попова.
Иван Гуров обратил внимание на цифровую часть стенда РУСАЛа и Эн+. По его мнению, экспозиция рассказывает о регионе через современный технологический язык: здесь можно увидеть примеры продукции, проследить историю производства и рассмотреть непосредственно промышленные процессы в интерактивном формате.
«Представлена актуальная информация о развитии региона, модернизации производства, новых технологиях. Особенно запоминается ИИ-помощник на стенде РУСАЛа: через такие цифровые решения проще понять, как устроено современное предприятие, какую продукцию выпускает и какие технологии стоят за этим производством. Это вызывает чувство гордости за Красноярский край», — отметил Иван Гуров.
По его словам, стенд РУСАЛа и Эн+ занимает одно из центральных мест в экспозиции, потому что показывает синергию алюминия и энергетики — двух отраслей, которые во многом определяют промышленный профиль региона.
Молодежный совет Красноярской промплощадки РУСАЛа был создан в 2013 году по инициативе основателя компании Олега Дерипаска. Его работа направлена на вовлечение молодых сотрудников в производственную, общественную, образовательную, спортивную и волонтерскую деятельность. Совет помогает новым специалистам адаптироваться на предприятии, развивает партнерские связи с организациями региона и участвует в культурных, благотворительных и экологических проектах.
Экскурсия в Наццентр стала для участников молодежного совета возможностью увидеть компанию в широком региональном контексте. Стенд РУСАЛа и Эн+ показывает, как промышленность связана с развитием городов, экологической модернизацией, энергетикой, образованием и новыми профессиями. Для молодых сотрудников это еще один способ почувствовать масштаб компании, в которой они работают, и увидеть собственную роль в будущем Красноярского края.