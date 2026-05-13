Воронежские врачи спасли девочку с разрывом мочевого пузыря

Врачи провели ей лапароскоприческую операцию.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области 13-летняя девочка пострадала в ДТП. Подростка доставили в Павловскую районную больницу и провели обследование, которое выявило наличие свободной жидкости в животе.

Врачи провели диагностическую лапароскопию, чтобы оценить повреждения внутренних органов и сразу их устранить.

Во время операции диагноз «разрыв мочевого пузыря» подтвердился. Хирурги успешно ушили повреждение лапароскопически, не делая больших разрезов.

Операция прошло успешно и девочка быстро пошла на поправку. После консультации подростка перевели в ОДКБ № 2, где продолжили лечение.

Сейчас девочку уже выписали из больницы домой на амбулаторное долечивание.

