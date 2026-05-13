Полицейские ищут зацепера после инцидента в нижегородском метро

Полицейские устанавливают личность подростка, который залез на поезд метро и прокатился снаружи вагона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
С заявлением о противоправных действиях подростка обратился представитель метрополитена. Сейчас проводится проверка. Также полицеские ищут нарушителя.
Напомним, что подросток залез на поезд нижегородского метро, чтобы сделать фотографию.
Ранее мы писали, что в прошлом году нижегородские врачи боролись за жизни трех зацеперов. Они поступили в ПИМУ с сильными ожогами.