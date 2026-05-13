В калининградской БСМП за майские праздники провели 70 экстренных операций

В травмпункт БСМП поступило 327 обращений.

В Калининградской области подвели итоги работы медучреждений в период майских праздников. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, с 9 по 11 мая в травмпункт Больницы скорой медицинской помощи поступило 327 обращений, еще 366 пациентов обратились в приемное отделение.

Из общего числа пациентов 222 человека были госпитализированы для дальнейшего лечения и наблюдения, также по экстренным показаниям медики выполнили 70 оперативных вмешательств.

В минздраве подчеркнули, что всем обратившимся была своевременно оказана экстренная и неотложная медицинская помощь.

Жителям региона также напомнили о необходимости соблюдать технику безопасности во время отдыха и работы на дачных участках, быть осторожными на дорогах и отказаться от употребления алкоголя.