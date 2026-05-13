Реабилитационные центры в Подмосковье получат около 300 единиц оборудования

Около 300 единиц современного оборудования поступит в распоряжение 24 реабилитационных центров в Подмосковье, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Оснащение медицинских учреждений новой техникой — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Мы в Подмосковье развиваем систему реабилитации и оздоровления. Эти направления важны для бойцов, которые возвращаются домой и нуждаются в восстановлении, в том числе после тяжелых ранений. Также эта помощь необходима людям с ограниченными возможностями здоровья — как взрослым, так и детям. У нас при поддержке Президента работает центр имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде, где проходят реабилитацию участники СВО со всей страны и ребята с проблемами зрения и слуха. В этом году мы дополнительно закупили туда самое современное оборудование. В центре “Ясенки” в Подольске по просьбе бойцов открыли новый бассейн, регулярно дооснащаем другие центры», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Например, семейный центр «Дмитровский», комплексные центры в Воскресенске, Серпухове и Одинцове получат многофункциональные стабилоплатформы. Эти устройства позволяют проводить полный цикл реабилитации пациентов, укреплять их мышцы. А комплексные центры в Павловском Посаде и Раменском оснастят шагательными тренажерами типа «Имитрон».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.