Реабилитационные центры в Подмосковье получат около 300 единиц оборудования

«Мы в Подмосковье развиваем систему реабилитации и оздоровления. Эти направления важны для бойцов, которые возвращаются домой и нуждаются в восстановлении, в том числе после тяжелых ранений. Также эта помощь необходима людям с ограниченными возможностями здоровья — как взрослым, так и детям. У нас при поддержке Президента работает центр имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде, где проходят реабилитацию участники СВО со всей страны и ребята с проблемами зрения и слуха. В этом году мы дополнительно закупили туда самое современное оборудование. В центре “Ясенки” в Подольске по просьбе бойцов открыли новый бассейн, регулярно дооснащаем другие центры», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.