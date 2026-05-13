В аэропорту Хабаровска открылась выставка «Плакаты Победы»

С помощью QR-кода можно узнать подробнее о ключевых событиях прошлых лет.

Министерство образования и науки Хабаровского края сообщило об открытии интерактивной выставки «Плакаты Победы». Экспозиция расположилась на третьем этаже международного терминала аэропорта Хабаровска, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Среди суеты и взлетов каждый может остановиться и вспомнить события Великой Отечественной войны, — рассказали в Минобрнауки региона.

Плакаты для выставки создали студенты-дизайнеры Хабаровского технологического колледжа во время обучения на полигоне креативных компетенций. На каждой работе размещен QR-код, с помощью которого посетители экспозиции могут подробнее узнать о событиях прошлых лет.

Посетить выставку «Плакаты Победы» могут не только гости и путешественники, но и все жители краевой столицы.

— Приходите, смотрите, фотографируйтесь! Пусть память путешествует вместе с вами, — добавили в профильном ведомстве.