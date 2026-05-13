В ЕАО виновников лесных пожаров не искали после десятков возгораний

Биробиджанская межрайонная природоохранная прокуратура вскрыла серьезные пробелы в работе департамента управления лесами правительства Еврейской автономной области. С начала пожароопасного сезона 2026 года в регионе зафиксировано 74 лесных пожара на общей площади более 450 тысяч гектаров. Основная причина — человеческий фактор. Но, как выяснилось, виновников этих возгораний никто не ищет.
Проверка показала, что ведомство не проводит работу по установлению лиц, причастных к возникновению пожаров. Нет ни поисковых мероприятий, ни налаженного взаимодействия с другими уполномоченными органами. Фактически поджигатели остаются безнаказанными, а причиненный природе вред никто не возмещает. Сложилась ситуация, при которой лес горит, дым идет на соседние регионы, а ответственные за расследование причин ограничиваются констатацией фактов.
Биробиджанский межрайонный природоохранный прокурор внес в департамент управления лесами представление с требованием устранить нарушения. Теперь ведомству предстоит не только наладить розыск виновных, но и выстроить систему, при которой каждый пожар будет отрабатываться до конца. Устранение нарушений поставлено на контроль прокуратуры.
Пока Хабаровск и другие города Дальнего Востока задыхаются от смога, идущего в том числе с территории автономии, а огонь пожирает сотни тысяч гектаров, отсутствие внятной работы по поиску поджигателей выглядит не просто недоработкой, а откровенным провалом. И представление прокуратуры — это последний звонок перед тем, как в дело пойдут уже не бумажные, а куда более серьезные меры. Лесные пожары не тушатся сами собой, а их виновники не исчезают бесследно.