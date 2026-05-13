Три двойни за неделю появились на свет в Волгоградском перинатальном центре

И это не рекорд — неделей раньше в центре двойни родились у четырёх мамочек.

Волгоградский перинатальный центр традиционно опубликовал счастливую статистику недели. С 4 по 10 мая в медучреждении родились три двойни. Всего же на свет за это время здесь появились на свет 87 малышей 41 мальчик и 46 девочек.

И это не рекорд — неделей раньше в центре двойни родились у четырёх мамочек. Правда, общее количество новорожденных было меньше — 74. Но мальчики опередили девочек — 41 против 33.

Это, кстати, редкий случай, когда за неделю рождается больше представительниц слабого пола — в 2026 году их можно пересчитать по пальцам одной руки. Обычно сыновья в семьях волгоградцев появляются чаще, чем дочери. По крайней мере, во втором перинатальном.

