Эксперт назвал сроки возврата цен на нефть к уровню 75−80 долларов за баррель

Ситуация будет зависеть от стабильного восстановления судоходства через Ормузский пролив.

Источник: Клопс.ru

Мировые цены на нефть смогут опуститься до 75−80 долларов за баррель не раньше 2027 года. Такой прогноз в беседе с РИА Новости дал старший менеджер «Имплементы» Иван Тимонин.

По его словам, ситуация будет зависеть от того, насколько стабильно восстановится судоходство через Ормузский пролив. Сейчас регион остаётся зоной риска, и рынок закладывает в стоимость нефти дополнительную страховую премию.

«При частичной нормализации ситуации в Ормузском проливе Brent может снизиться в район 95−100 долларов за баррель. При устойчивом восстановлении поставок — ближе к 90 долларов. Более глубокое снижение к 75−80 долларам выглядит сценарием уже 2027 года», — отметил Тимонин.

Эксперт подчеркнул, что для рынка важны не единичные проходы танкеров, а возобновление регулярного и страхуемого судоходства. Пока остаётся риск новых ограничений, нефть будет торговаться выше докризисных уровней.

После эскалации конфликта на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива в конце февраля котировки Brent подскочили из диапазона 60−70 долларов за баррель до более чем 100. Максимум за последние три месяца — 126,41 доллара — был зафиксирован 30 апреля. Сейчас нефть по-прежнему стоит свыше 100 долларов за баррель.

Глобальный нефтяной рынок теряет около 10−12 миллионов баррелей в сутки из‑за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил вице‑премьер РФ Александр Новак.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
