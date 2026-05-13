«С 08:00 до 23:00»: приятную новость объявили жителям Алматы

«С начала мая поэтапно запущены городские фонтанные комплексы, которые будут работать ежедневно с 08:00 до 23:00 при благоприятных погодных условиях. В этом сезоне в городе функционируют 55 коммунальных фонтанов, включая 11 “сухих” фонтанов. Перед запуском проведены очистка чаш и территорий, дезинфекция воды, ремонт оборудования и проверка инженерных систем».