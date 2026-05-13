Воронежский бизнесмен снова обжаловал отказ во взыскании 1,8 млрд с партнеров

В июле 2025 года Пресненский райсуд Москвы приговорил Леонида Арапова к семи годам колонии общего режима за мошенничество и растрату (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Суд также удовлетворил гражданские иски к нему на 302,4 млн руб. в сумме. Их подавали ООО «АВА-трейд» (48,1 млн и 199,9 млн) и АО «Русский алюминий» (54,4 млн руб.). В марте 2026 года Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу адвоката Арапова и исключил из его приговора формулировку «группой лиц по предварительному сговору» в части растраты. В связи с этим приговор бизнесмена был смягчен до шести лет и девяти месяцев колонии общего режима.