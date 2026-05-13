ГАИ показала, что вытворяла на дороге пьяная водитель Lada

В милицию позвонили очевидцы, сообщившие о неадекватном поведении на дороге во время движения водителя Lada. Наряды ГАИ остановили нарушительницу при помощи других водителей. У 43-летней гомельчанки, которая оказалась за рулем авто, были явные признаки опьянения. Концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе превысила три промилле.