ГАИ показала, что вытворяла на дороге пьяная водитель Lada

Госавтоинспекция показала, что вытворяла в Гомеле на дороге пьяная водитель Lada, сообщили в МВД.
В милицию позвонили очевидцы, сообщившие о неадекватном поведении на дороге во время движения водителя Lada. Наряды ГАИ остановили нарушительницу при помощи других водителей. У 43-летней гомельчанки, которая оказалась за рулем авто, были явные признаки опьянения. Концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе превысила три промилле.
Автоледи получила штраф 200 базовых величин (9000 белорусских рублей в мае 2026 года). Также ее лишили права управления авто на пять лет, а авто поместили на охраняемую стоянку.
