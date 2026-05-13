Шарташский лесопарк прибрали мэр и 200 горожан

Жители Екатеринбурга вышли на уборку Шарташского лесопарка.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области прошёл масштабный весенний субботник, во время которого жители Екатеринбурга прибрали Шарташский лесной парк.

В акции приняли участие более 200 человек. За время работ волонтёрам и активистам удалось собрать 176 кубометров мусора с территории площадью 50 гектаров, убрать десятки мешков отходов вдоль пляжа, измельчить упавшие деревья в районе палеопарка, покрасить спортивные тренажёры и велопарковки.

К уборке присоединились не только студенты и экоактивисты, но и руководство региона. В парке работали первый заместитель губернатора Алексей Шмыков, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и министр природных ресурсов Денис Мамонтов.

В работах были задействованы студенты Уральского государственного лесотехнического университета, сотрудники министерства, волонтёры центра «Сила Урала», специалисты Уральской авиабазы и коммунальные службы города. Об этом сообщает ФедералПресс.