Ограничения сняли в нижегородском аэропорту имени Чкалова 13 мая

Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу. Об этом сообщили в MAX-канале «Говорит Росавиация».
Ограничения вводились из-за атаки БПЛА на Нижегородскую область. Чтобы обеспечить безопасность, ваэропорту приостановили прием и запуск самолетов.
Как сообщалось ранее, в аэропорту было задержано 10 рейсов.
Напомним, что БПЛА атаковали Нижегородскую область утром 13 мая.
