Что такое хантавирус: специалисты Минздрава Татарстана прокомментировали вероятность новой пандемии

Круизный лайнер, следовавший из Аргентины, стал очагом новой вирусной вспышки, унесшей жизни троих человек. Девять пассажиров заражены, но истинное число инфицированных остается неизвестным. Эксперты, опрошенные ИА «Татар-информ», оценили вероятность повторения сценария COVID-19, первая волна которого также началась на борту лайнера.
Всемирная организация здравоохранения, по сообщениям СМИ, не видит признаков масштабного распространения хантавируса Андес, несмотря на длительный инкубационный период, который может привести к увеличению числа заболевших в ближайшие недели.
Лайнер MV Hondius, отправившийся из аргентинского порта Ушуаи в начале апреля, перевозил 147 человек. Первым заболел 70-летний нидерландский пассажир, который скончался через несколько дней. Его вдова, сошедшая с корабля, также умерла. 24 апреля у 69-летнего британца был лабораторно подтвержден хантавирус. Третий погибший, гражданин Германии, умер 2 мая.
Судно с пассажирами, которые эвакуировались в связи с выявленным заболеванием, прибыло на Канарские острова 10 мая. Девяти пассажирам MV Hondius подтвержден хантавирус.
На фоне недавней пандемии COVID-19 мир с тревогой относится к любым сообщениям о вспышках заболеваний.
Эксперты объясняют, что существуют различные типы хантавирусов.
«Хантавирусы — это большая группа вирусов. Она делится на две группы, в зависимости от того, какое заболевание возникает после заражения. Это либо геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, либо хантавирусный кардиопульмональный синдром», -цитирует информагентство главного внештатного эпидемиолога Министерства здравоохранения Татарстана Дмитрия Лопушова.
По словам специалиста, естественным резервуаром вируса являются грызуны. Заражение человека происходит при контакте с их выделениями, вдыхании зараженной пыли или при тесном контакте с инфицированным человеком (в случае кардиопульмонального синдрома).
Как отметил эксперт, случаи передачи ГЛПС от человека к человеку пока не фиксировались. Чего не скажешь о ХПС. Человек может заразиться от человека при близком контакте.
По словам главного инфекциониста Минздрава РТ, Халита Хаертынова, инкубационный период вируса в среднем составляет две недели. Однако специалисты не видят риска начала эпидемии именно того заболевания, которым заразились пассажиры лайнера.
«Заболеть можно, но недуг не получит дальнейшего распространения, потому что должен быть природный резервуар, а те самые грызуны здесь не живут. Вирус не сможет передаваться от человека к человеку бесконечно», — цитирует Лопушова информагентство.
Таким образом, по заверениям экспертов, передача вируса от человека к человеку ограничена, в отличие от COVID-19, который передается воздушно-капельным путем.
Что же касается опасности самого заболевания, то хантавирус влечет летальные исходы.
«Вариант вируса западного образца обладает большей летальностью, чем тот, который встречается в нашей полосе», — объяснил главный инфекционист Минздрава республики Халит Хаертынов.
По его словам, смертность от хантавируса может достигать 40% для западных штаммов. Специфического лечения или вакцины не существует; терапия направлена на облегчение симптомов.