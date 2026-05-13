Звонки от компаний начнут маркировать в Казахстане

Такую норму содержат поправки в законодательство, которые сейчас рассматривают в мажилисе.
Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил, что маркировка вводится именно для защиты людей от телефонного мошенничества.
Теперь абоненты смогут сразу видеть, что звонок поступает от легальной компании, а не от неизвестного номера. Это должно существенно снизить количество успешных попыток обмана.
Изменения являются частью большого законопроекта по развитию телекоммуникаций и борьбе с нелегальными действиями на сетях связи.