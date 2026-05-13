Звонки от компаний начнут маркировать в Казахстане

В Казахстане официальные звонки от компаний и организаций скоро будут помечены специальной маркировкой. Это поможет гражданам легко отличать их от подозрительных и мошеннических звонков, сообщает El.kz.

Такую норму содержат поправки в законодательство, которые сейчас рассматривают в мажилисе.

Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил, что маркировка вводится именно для защиты людей от телефонного мошенничества.

Теперь абоненты смогут сразу видеть, что звонок поступает от легальной компании, а не от неизвестного номера. Это должно существенно снизить количество успешных попыток обмана.

Изменения являются частью большого законопроекта по развитию телекоммуникаций и борьбе с нелегальными действиями на сетях связи.