Лучшего дворника выбрали в Нижнем Новгороде

Глава города Юрий Шалабаев поблагодарил всех дворников за их нелегкий труд.

Источник: Нижегородская правда

Конкурс на звание лучшего дворника Нижнего Новгорода завершился. Комиссия побывала на всех участках, где работают лидеры среди дворников районов, и назвала победителей. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил в своих соцсетях.

«Ленинский район вновь подтвердил своё лидерство: как и в зимнем конкурсе, победа осталась за их представителем. Если зимой лучшим был Михаил Морозов, который убирает двор на улице ул. Баумана, то сейчас лучшей стала Полина Шелудяева, в зоне ответственности которой дома 20−26 на ул. Июльских дней», — написал мэр.

Как рассказала победительница конкурса Полина Шелудяева, она начинает трудиться в шесть часов утра и старается выполнять свои обязанности не просто тщательно, а с душой.

«Когда работа в радость — и жители довольны», — поделилась Полина. Юрий Шалабаев отметил, что именно таких профессионалов хочется видеть в каждом дворе города.

Второе место занял дворник из Нижегородского района Мансуржон Джалилов, а третье — дворник из Сормовского района Вячеслав Егоров. Всего в финал конкурса вышли 10 участников. Глава Нижнего Новгорода поделился в своих соцсетях именами всех дворников, которые вошли в число лучших:

Автозаводский район — Наталья Числова;

Канавинский район — Владимир Чесноков;

Кстовский район — Мария Романова;

Московский район — Ирина Юрченко;

Новинский сельсовет — Владимир Соннов;

Приокский район — Алексей Крайнов;

Советский район — Мардон Батиров.

«Спасибо каждому дворнику за нелёгкий, но такой важный труд. Вы делаете наш город чище и уютнее», — написал Юрий Шалабаев.