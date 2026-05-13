Лучшего дворника выбрали в Нижнем Новгороде

Конкурс на звание лучшего дворника Нижнего Новгорода завершился. Комиссия побывала на всех участках, где работают лидеры среди дворников районов, и назвала победителей. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил в своих соцсетях.
«Ленинский район вновь подтвердил своё лидерство: как и в зимнем конкурсе, победа осталась за их представителем. Если зимой лучшим был Михаил Морозов, который убирает двор на улице ул. Баумана, то сейчас лучшей стала Полина Шелудяева, в зоне ответственности которой дома 20−26 на ул. Июльских дней», — написал мэр.
Как рассказала победительница конкурса Полина Шелудяева, она начинает трудиться в шесть часов утра и старается выполнять свои обязанности не просто тщательно, а с душой.
«Когда работа в радость — и жители довольны», — поделилась Полина. Юрий Шалабаев отметил, что именно таких профессионалов хочется видеть в каждом дворе города.
Второе место занял дворник из Нижегородского района Мансуржон Джалилов, а третье — дворник из Сормовского района Вячеслав Егоров. Всего в финал конкурса вышли 10 участников. Глава Нижнего Новгорода поделился в своих соцсетях именами всех дворников, которые вошли в число лучших:
Автозаводский район — Наталья Числова;
Канавинский район — Владимир Чесноков;
Кстовский район — Мария Романова;
Московский район — Ирина Юрченко;
Новинский сельсовет — Владимир Соннов;
Приокский район — Алексей Крайнов;
Советский район — Мардон Батиров.
«Спасибо каждому дворнику за нелёгкий, но такой важный труд. Вы делаете наш город чище и уютнее», — написал Юрий Шалабаев.