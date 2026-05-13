В татарстанском поселке Камские Поляны обновят пешеходную зону сквера

Благоустройство пешеходной зоны сквера «Соенеч» в поселке Камские Поляны в Татарстане завершат в этом году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в исполнительном комитете Нижнекамского района.
До конца года специалисты проведут четвертый этап работ. Они охватят участок пешеходной зоны между детским садом «Солнышко» и школой № 2. Там установят новые скамейки и урны, современное освещение, уложат покрытие и проведут дополнительное озеленение.
Ранее на территории уже обустроили входную группу, смонтировали малые архитектурные формы, освещение, оборудовали зоны отдыха, велопарковку и пешеходные дорожки. Особое внимание уделили озеленению.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.