В Татарстане утвердили демографическую стратегию до 2030 года

Все мероприятия будут профинансированы из бюджета республики.
Отдельный раздел стратегии посвящен репродуктивному здоровью и поддержке материнства. В республике планируют расширить диспансеризацию граждан в возрасте 18−49 лет, а подросткам 15−17 лет проводить профилактические осмотры для сохранения репродуктивной функции. Также власти намерены повысить доступность лечения бесплодия. Для детей из многодетных семей предлагается организовать единые дни медосмотров.
В женских консультациях будет усилена профилактика так называемого негативного выбора при беременности. Женщинам обеспечат более доступную психологическую помощь, а для обращающихся за прерыванием беременности, хотят внедрить систему мотивационного анкетирования.
План предусматривает широкий спектр мер: развитие механизмов господдержки семей с детьми, улучшение транспортной доступности, помощь студенческим семьям и молодым преподавателям вузов, а также программы переобучения и трудоустройства женщин, находящихся в декретном отпуске. Также планируется увеличить размер социальной выплаты многодетным молодым семьям при покупке жилья с 35% до 50% стоимости.
Стратегия предусматривает инвестиции в развитие семейного туризма на территории республики, а также активное продвижение семейных ценностей через медиа и молодежные платформы. В образовательной сфере будут внедрены специализированные факультативы в вузах и колледжах. Параллельно осуществляется стратегическое развитие направления здорового образа жизни, включающее расширение доступа к медицинским обследованиям, модернизацию спортивной инфраструктуры и организацию тематических фестивалей.