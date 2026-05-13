В Татарстане утвердили демографическую стратегию до 2030 года

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал документ об утверждении плана мероприятий по реализации семейной и демографической политики на период до 2030 года. Документ включает комплекс мер по поддержке семей, стимулированию рождаемости и популяризации традиционных семейных ценностей.

Все мероприятия будут профинансированы из бюджета республики.

Отдельный раздел стратегии посвящен репродуктивному здоровью и поддержке материнства. В республике планируют расширить диспансеризацию граждан в возрасте 18−49 лет, а подросткам 15−17 лет проводить профилактические осмотры для сохранения репродуктивной функции. Также власти намерены повысить доступность лечения бесплодия. Для детей из многодетных семей предлагается организовать единые дни медосмотров.

В женских консультациях будет усилена профилактика так называемого негативного выбора при беременности. Женщинам обеспечат более доступную психологическую помощь, а для обращающихся за прерыванием беременности, хотят внедрить систему мотивационного анкетирования.

План предусматривает широкий спектр мер: развитие механизмов господдержки семей с детьми, улучшение транспортной доступности, помощь студенческим семьям и молодым преподавателям вузов, а также программы переобучения и трудоустройства женщин, находящихся в декретном отпуске. Также планируется увеличить размер социальной выплаты многодетным молодым семьям при покупке жилья с 35% до 50% стоимости.

Стратегия предусматривает инвестиции в развитие семейного туризма на территории республики, а также активное продвижение семейных ценностей через медиа и молодежные платформы. В образовательной сфере будут внедрены специализированные факультативы в вузах и колледжах. Параллельно осуществляется стратегическое развитие направления здорового образа жизни, включающее расширение доступа к медицинским обследованиям, модернизацию спортивной инфраструктуры и организацию тематических фестивалей.