«Сибирский характер»: в Красноярском крае стартовал финальный этап кадрового проекта

В Красноярском крае стартовал завершающий этап образовательной программы для участников специальной военной операции. Ветераны проходят последний модуль кадрового проекта, посвященный современным технологиям управления. В рамках курса, который продлится до 22 мая, участники представят свои индивидуальные проекты и подведут итоги командной работы. С сентября 2025 года они изучали экономику, право, методы проектного управления. Осваивали основы государственного и муниципального управления и приобретали навыки публичных выступлений. Выпускники получат удостоверение о профессиональной переподготовке Президентской академии (РАНХиГС) по программе «Государственное и муниципальное управление» и войдут в команду управленцев Красноярского края. Им предстоит реализовывать собственные инициативы в сферах туризма, экологии и патриотического воспитания. Напомним, программа «Сибирский характер» реализуется по инициативе губернатора Красноярского края Михаила Котюкова и продолжает федеральный проект «Время героев».