В Ростове-на-Дону два человека пострадали при прорыве теплотрассы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая — РИА Новости. Две жительницы Ростова-на-Дону пострадали при прорыве теплотрассы в центре города, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК России по Ростовской области.
«По данным следствия, 12 мая 2026 года в районе жилого дома по улице Чехова в городе Ростове-на-Дону произошел прорыв теплотрассы с выходом горячей воды на поверхность. В результате произошедшего телесные повреждения получили две местные жительницы», — говорится в сообщении.
В настоящее время подача теплоносителя по аварийному участку теплосети перекрыта. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура также организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства.