В Самарской области названы новые географические объекты — озеро и протока

Сведения о двух водоёмах внесли в Государственный каталог географических названий.

Источник: Аргументы и факты

В Государственный каталог географических названий в первом квартале 2026 года внесли два новых названия водоёмов Самарской области. Об этом сообщает региональное управление Росреестра.

До этого времени не было собственных имён у озера, которое находится в Самаре на 18 км Московского шоссе, и у протоки в Новокуйбышевске. Теперь это озеро Паршино и протока Старая Волга — бытовавшие среди горожан названия стали официальными.

«Протока “Старая Волга” находится в Новокуйбышевске. Название связано с тем, что когда-то протока была главным руслом Волги. А озеро “Паршино” находится в Самаре… Оно получило имя от статского советника Паршинского, которому в начале XX века принадлежала территория, где расположен водоём», — объяснили в Росреестре.

Если географического объекта, возле которого живут люди, нет в каталоге, они могут сообщить об этом в Росреестр. А если названия нет вообще, то следует обращаться в Самарскую губдуму.

о том, что власти Самарской области объяснили, когда включают сирены при угрозе БПЛА.

