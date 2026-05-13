Трейл «Кирики-Улита» в Вологодской области собрал более 600 спортсменов

Более 600 спортсменов приняли участие в трейловом забеге «Кирики-Улита» в Вологодской области, который прошел на берегу реки Шограш, сообщили в министерстве спорта региона. Такие мероприятия популяризируют занятия физической активностью, что отвечает задачам госпрограммы «Спорт России».
Участники преодолевали дистанции от 600 м до 30 км. Также взрослые боролись за победу на маршрутах 2, 6, 12 и 24 км, а дети преодолели 500 и 1000 м.
«Победителями на 30-километровой дистанции стали Дмитрий Малафеев из Мончегорска и Екатерина Смирнова из Череповца. Дмитрий справился за 2 часа и 7 минут, Екатерине понадобилось 2 часа и 33 минуты. Вторыми стали Сергей Снопиков из Череповца с общим результатом 2 часа и 8 минут и Валентина Михайлова из Вологды с результатом 2 часа 59 минут», — отметили организаторы.
