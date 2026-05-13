Выбран подрядчик для второй очереди реконструкции Нижегородской станции аэрации

Работы проведет ООО «СоюзДонСтрой».

Источник: Живем в Нижнем

Второй очередью реконструкции Нижегородской станции аэрации займется компания «СоюзДонСтрой». Договор с подрядчиком заключили по итогам конкурса, сообщили в пресс-службе АО «Объединенный коммунальный оператор».

За 17 лет подрядная организация реализовала свыше ста социально значимых проектов федерального масштаба в разных субъектах страны. Компания специализируется на строительстве инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, а также газоснабжения.

К строительно-монтажным работам на НСА специалисты приступят летом 2026 года. Подготовительные работы на станции уже ведутся. Как уточнили в АО «ОКО», основная задача — организовать их таким образом, чтобы приём и очистка стоков велись непрерывно.

Точную стоимость строительно-монтажных работ и оборудования реконструкции второй очереди определят по итогам государственной экспертизы.

