Женщина пострадала при сходе электрички с рельсов в Белгородской области

В Яковлевском округе Белгородской области электричка, ехавшая по маршруту Разумное — Томаровка, сошла с рельсов. В результате пострадала одна из пассажирок. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, причиной инцидента стало отсутствие около 2 м железнодорожного полотна, «которое могло быть вызвано детонацией взрывного устройства».

Источник: Коммерсантъ

У пострадавшей диагностировали рваную рану ноги и ушиб мягких тканей. Бригада скорой помощи доставляет ее в горбольницу № 2 облцентра. Всего в поезде находилось 15 человек — больше никто из них не пострадал.

На месте работают саперы Минобороны РФ и другие оперативные службы. Обстоятельства и последствия происшествия уточняются.

Похожий инцидент произошел в Белгородской области в начале июня 2025 года. Тогда с рельсов сошел тепловоз. Никто не пострадал, однако движение составов было задержано на несколько часов.