В Железногорске открылась выставка «Люди в погонах»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Экспозиция объединяет портреты участников ключевых конфликтов: от фронтовиков Великой Отечественной войны до ветеранов боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе.
Ученики восстановили биографии защитников буквально по крупицам: в основу легли личные воспоминания самих героев и рассказы их сослуживцев о фронтовых буднях и настоящем мужестве.
«Важно знать и чтить всех патриотов, которые не только на словах любили Отчизну, но и делом доказали свою преданность Родине», — сказал депутат Глеб Шелепов. Идейный вдохновитель проекта — заместитель председателя Совета депутатов Железногорска, участник СВО Сергей Бурцев.