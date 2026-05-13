В Красноярском крае ввели режим повышенной готовности из-за пастереллеза

В двух муниципальных округах Красноярского края — Шарыповском и Боготольском — ввели режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Алексей Медведев.

Основанием для принятого решения стала вспышка заболевания скота пастереллезом в соседней Кемеровской области. Режим повышенной готовности призван предотвратить ввоз инфицированных животных и продукции животного происхождения на территорию Красноярского края.

В рамках режима на трассе Р-255 «Сибирь» будет работать круглосуточный мобильный пост ветеринарного контроля:

«Специалисты будут осматривать животных и проверять ветеринарные сопроводительные документы. При подозрении на заболевание они проведут клинический осмотр, отбор проб и эпизоотологическое расследование. При выявлении нарушений движение груза пресекут, продукцию вернут в место отправления», — сообщили в правительстве региона.

Напомним, пастереллез — это острое бактериальное инфекционное заболевание, которое может поражать как животных, так и человека. Характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией, воспалением кожи, подкожной клетчатки, суставов, костей и внутренних органов.

