Вячеслав Гладков: 280 тысяч белгородцев обратились к медикам «Поездов здоровья»

Главные задачи проекта, инициированного главой региона, — профилактика заболеваний, обследование и консультирование жителей области, раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и сахарного диабета. Благодаря «Поездам здоровья» впервые проблемы с системой кровообращения были обнаружены у 5672 человек — все пациенты взяты под диспансерное наблюдение, им назначено лечение. Подозрения на онкозаболевания выявлены у 674 человек. Их всех отправили на дообследование, по итогам которого у 586 пациентов онкология подтвердилась. Сахарный диабет был впервые выявлен у 1507 человек. Неотложная помощь оказана 1280 пациентам, из которых 66 госпитализированы по экстренным показаниям.