В Нижнем Новгороде выбрали лучшего дворника

Их работу оценивали по итогам весенней уборки.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде по итогам весенней уборки выбрали лучшего дворника. Конкурсная комиссия посетила все участки лидеров районных этапов. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

— Спасибо каждому дворнику за нелёгкий, но такой важный труд. Вы делаете наш город чище и уютнее, — поблагодарил участников Юрий Шалабаев.

По итогам весеннего этапа конкурса лучшим вновь стал дворник Ленинского района — Полина Шелудяева, убирающая двор домов 20−26 по улице Июльских дней. К слову, зимой лидером тоже стал представитель Ленинского района — тогда пальму первенства одержал Михаил Морозов, в ведении которого находится двор на улице Баумана.

— На работу прихожу в шесть утра. Стараюсь делать всё тщательно и с душой. Когда работа в радость — и жители довольны, — призналась Полина Шелудяева.

Второе место на конкурсе получил представитель Нижегородского района Мансуржон Джалилов. И замыкает тройку лидеров участник из Сормовского района — Вячеслав Егоров.

КСТАТИ.

Участниками весеннего этапа конкурса стали:

Московский район — Ирина Юрченко.

Автозаводский район — Наталья Числова.

Советский район — Мардон Батиров.

Приокский район — Алексей Крайнов.

Канавинский район — Владимир Чесноков.

Кстовский район — Мария Романова.

Новинский сельсовет — Владимир Соннов.