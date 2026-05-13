В Нижнем Новгороде выбрали лучшего дворника

В Нижнем Новгороде по итогам весенней уборки выбрали лучшего дворника. Конкурсная комиссия посетила все участки лидеров районных этапов. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
— Спасибо каждому дворнику за нелёгкий, но такой важный труд. Вы делаете наш город чище и уютнее, — поблагодарил участников Юрий Шалабаев.
По итогам весеннего этапа конкурса лучшим вновь стал дворник Ленинского района — Полина Шелудяева, убирающая двор домов 20−26 по улице Июльских дней. К слову, зимой лидером тоже стал представитель Ленинского района — тогда пальму первенства одержал Михаил Морозов, в ведении которого находится двор на улице Баумана.
— На работу прихожу в шесть утра. Стараюсь делать всё тщательно и с душой. Когда работа в радость — и жители довольны, — призналась Полина Шелудяева.
Второе место на конкурсе получил представитель Нижегородского района Мансуржон Джалилов. И замыкает тройку лидеров участник из Сормовского района — Вячеслав Егоров.
КСТАТИ.
Участниками весеннего этапа конкурса стали:
Московский район — Ирина Юрченко.
Автозаводский район — Наталья Числова.
Советский район — Мардон Батиров.
Приокский район — Алексей Крайнов.
Канавинский район — Владимир Чесноков.
Кстовский район — Мария Романова.
Новинский сельсовет — Владимир Соннов.