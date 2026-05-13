В Воронежской области пройдет «горячая линия» управления Роспотребнадзора по отдыху детей

В преддверии летних каникул жители Воронежской области могут задать специалистам вопросы по летнему отдыху детей на «горячую линию» управления Роспотребнадзора. Для звонков с 11 мая по 22 мая в ведомстве работает бесплатный телефон 8−800−201−05−97 в рабочие дни с 10−00 до 17−00 (перерыв с 13−00 до 13−45).