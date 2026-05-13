Предпринимателей Петрозаводска научат работать на маркетплейсе

Им расскажут о требованиях к пунктам выдачи заказов и выборе локации.

Бесплатный семинар «Работа с Wildberries: полное руководство для успешного старта и масштабирования» пройдет в Петрозаводске 19 мая по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы Карелии.

На мероприятии слушатели изучат условия сотрудничества с площадкой, разберут оферту и освоят ключевые правила работы на платформе. Также участникам расскажут о требованиях к ПВЗ, выборе локации, потенциальном доходе и доступных субсидиях от Wildberries, возможностях дополнительного заработка через сервис WB Track и о многом другом. Зарегистрироваться можно до 18 мая по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

