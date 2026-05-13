График отключения горячей воды 2026 в Красноярске

Источник: АиФ Красноярск

В Красноярске 6 мая официально завершился отопительный сезон. Теперь энергетики приступают к гидравлическим испытаниям — проверке трубопроводов на прочность в рамках подготовки к следующей зиме.

Полный график отключения горячей воды в Красноярске в 2026 году — в материале krsk.aif.ru.

Отключение горячей воды 2026 по районам.

Как отмечают в СГК, в этом году между зонами теплоснабжения ТЭЦ произошли точечные изменения, поэтому точную информацию об отключениях по конкретному адресу лучше уточнять в управляющих компаниях или на интерактивной карте.

График отключений:

18−28 мая — без горячей воды Октябрьский, Железнодорожный, Центральный и большая часть Свердловского районов (контур ТЭЦ-2).

15−24 июня — отключения в Ленинском и Кировском районах, посёлке Берёзовка, на улицах Авиаторов, Партизана Железняка, а также в части Свердловского района (Вавилова, Семафорная, Краснопресненская, Водники, участки 60 лет Октября у Затонской и Предмостной площади) — контур ТЭЦ-1.

13−22 июля — испытания на сетях ТЭЦ-3 в Советском районе.

25 мая — 4 июня — проверка в микрорайоне Солнечный.

Карта отключения горячей воды в Красноярске 2026.

КрасноярскЯндекс Карты — транспорт, навигация, поиск мест.

Всего в этом году проверят более 2 110 километров трубопроводов. С 2020 года в Красноярске обновили свыше 300 километров коммуникаций, что позволило перевести на мощность ТЭЦ 37 котельных и снизить выбросы на 8 700 тонн в год.