Районы и даты. График отключения горячей воды 2026 в Красноярске

В Красноярске 6 мая официально завершился отопительный сезон. Теперь энергетики приступают к гидравлическим испытаниям — проверке трубопроводов на прочность в рамках подготовки к следующей зиме.
Отключение горячей воды 2026 по районам.
Как отмечают в СГК, в этом году между зонами теплоснабжения ТЭЦ произошли точечные изменения, поэтому точную информацию об отключениях по конкретному адресу лучше уточнять в управляющих компаниях или на интерактивной карте.
График отключений:
18−28 мая — без горячей воды Октябрьский, Железнодорожный, Центральный и большая часть Свердловского районов (контур ТЭЦ-2).
15−24 июня — отключения в Ленинском и Кировском районах, посёлке Берёзовка, на улицах Авиаторов, Партизана Железняка, а также в части Свердловского района (Вавилова, Семафорная, Краснопресненская, Водники, участки 60 лет Октября у Затонской и Предмостной площади) — контур ТЭЦ-1.
13−22 июля — испытания на сетях ТЭЦ-3 в Советском районе.
25 мая — 4 июня — проверка в микрорайоне Солнечный.
Всего в этом году проверят более 2 110 километров трубопроводов. С 2020 года в Красноярске обновили свыше 300 километров коммуникаций, что позволило перевести на мощность ТЭЦ 37 котельных и снизить выбросы на 8 700 тонн в год.