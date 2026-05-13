Отопительный сезон в Петербурге завершился 13 мая

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга прекратил регулярную подачу тепла в здания с 09:00 13 мая 2026 года. Решение принято в связи с установившейся положительной температурой воздуха и прогнозом планомерного потепления. Продолжительность отопительного сезона составила 222 дня. Теплоснабжающие организации приступают к плановым ремонтам и гидравлическим испытаниям сетей.