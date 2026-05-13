Хабаровск встречает «Театральный поезд»: фото

На хабаровский ж/д вокзал прибыл «Театральный поезд» с артистами со всей России. Они в честь 150-летия Союза театральных деятелей (СТД) покажут с 13 по 17 мая свои лучшие номера о войне, любви, дружбе, которые будут интересны и взрослым, и детям.
Спектакли проведут на нескольких площадках города: например, первые показы прошли уже сегодня. Гости погружались в творчество отечественных режиссеров на перроне, в библиотеке имени Петра Комарова, центре театрального искусства, во дворце детского творчества и на других точках.
Как стартовал всероссийский проект «Театральный поезд», реализуемый при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив, смотрите в новом фоторепортаже от «МК в Хабаровске».